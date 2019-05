Coni: Corte Conti, bene gestione 2017

ROMA, 3 MAG - Apprezzamento per la gestione finanziaria del Coni arriva dalla Corte dei Conti. Per la magistratura contabile l'analisi del bilancio 2017 dell'ente presieduto da Giovanni Malagò ha fornito "un andamento positivo" con un avanzo di economico pari a 207.520 euro e con un lieve incremento (0,5%) del patrimonio netto passato a 41.384.564 euro. E' quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti, visionata dall'Ansa, approvata lo scorso 11 aprile (relatore Piergiorgio Della Ventura). Nel report si sottolinea anche che nel 2017 il Coni ha applicato le norme in materia di contenimento della spesa pubblica, realizzando risparmi per complessivi 3.002.000 euro (su consulenze, spese di rappresentanza, missioni e funzionamento degli organi e per le spese sostenute da Coni Servizi). Tra le voci di costo che hanno registrato una diminuzione, si evidenziano quelle relative al "funzionamento di presidenza, vice-presidenza e segreteria generale" (-20,4%). Anche i debiti diminuiscono dell'11%.