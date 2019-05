Moto3: McPhee domina prime libere Jerez

ROMA, 3 MAG - La classe leggera apre il GP di Spagna e a dominare la FP1 è John McPhee (Petronas Sprinta Racing) con il tempo di 1:47.052s. A 0,147s si ferma Aron Canet (Sterilgarda Max Racing Team) e terzo la bella sorpresa di Riccardo Rossi (Kömmerling Gresini Moto3) che si ferma a 0,165s dalla vetta. Per il rookie italiano anche una caduta a tempo scaduto che non impensierisce in vista della sessione del pomeriggio. Chiude la top 5 della Moto3 Dennis Foggia (Sky Racing Team VR46) con Lorenzo Della Porta (Leopard Racing) appena fuori dalle prime dieci posizioni. Per buona parte della sessione fa il passo Andrea Migno. A meno dieci minuti dalla bandiera a scacchi però, il romagnolo della formazione Bester Capital Dubai è vittima di un brutto incidente alla curva 3. Lotta tra piloti di casa: Jaume Masia (Bester Capital Dubai) è al comando della classifica iridata. Alla sua altezza con 45 punti Canet che fa meglio del rivale, autore del sesto tempo.