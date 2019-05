Xavi si ritira:ha fatto storia col Barca

ROMA, 2 MAG - Xavi si ritirerà dal calcio giocato a fine stagione. Il 39enne ex Barca, uno dei più grandi calciatori degli ultimi 20 anni, lo ha annunciato in una lettera in cui rende noto anche il suo futuro: "Questa è la mia ultima stagione come giocatore - ha fatto sapere Xavi Hernandez che oggi milita nella Al-Sadd Sports Club - ma non vedo l'ora di vedere come sarà il mio futuro da allenatore. La mia filosofia da tecnico rifletterà lo stile che abbiamo sviluppato per molti anni sotto l'influenza di Johan Cruyff". Fulcro, insieme ad Andres Iniesta, del centrocampo del Barcellona del 'Triplete', terzo nel 2010 e nel 2011 nella classifica del Pallone d'Oro, Xavi nella sua straordinaria carriera ha vinto otto Liga, quattro Champions League e due Mondiali per club con la maglia blaugrana. In nazionale ha vinto due volte l'Europeo e una Coppa del Mondo.