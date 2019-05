Monidlai donne: Irrati e Valeri per Var

ROMA, 2 MAG - Ci sono gli italiani Massimiliano Irrati e Paolo Valeri fra i 15 'Video Assistant Referee' (Var) selezionati dalla Fifa per i Mondiali femminili di quest'anno (7 giugno-7 luglio) in Francia. Lo rende noto la Fifa. E' interessante notare come tutti e 15 i Var sono uomini, mentre i 27 arbitri che dirigeranno le partite sono tutte donne: fra loro non ci sono italiane.