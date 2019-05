Rugby:verso Mondiali,O'Shea ne chiama 44

ROMA, 2 MAG - Conor O'Shea, ct della nazionale italiana di Rugby, ha reso nota la lista dei 44 giocatori inseriti nella rosa preliminare per i raduni a partire dal 2 giugno, in preparazione ai Mondiali di Giappone 2019 (20 settembre-2 novembre). Confermato il gruppo allargato di giocatori che hanno vestito la maglia azzurra durante i Test Match dello scorso novembre e del Sei Nazioni 2019, con dei rientri come quelli di Fuser, Giammarioli, Lazzaroni e Zilocchi, rimasti ai margini nell'ultimo Torneo, mentre tornano in rosa degli azzurri costretti a saltare per infortunio il 6 Nazioni, come Bellini, Licata, Minozzi, Violi e Zani. Il Benetton Treviso, fresco della qualificazione ai play-off del Guinness Pro14, costituisce il 50% della rosa, con 22 convocati, mentre 16 sono gli azzurri delle Zebre. Dieci i convocati che hanno giocato in almeno un Mondiale, con Sergio Parisse in corsa per la 5/a apparizione e Leonardo Ghiraldini e Alessandro Zanni che, in caso di selezione, potrebbero conquistare la quarta partecipazione.