La Vela d'Altura a 'L'uomo e il mare'

ROMA, 2 MAG - Grande protagonista la vela d' Altura, quella dei grandi spazi accessibili anche utilizzando imbarcazioni molto piccole come i Mini 6.50, mezzi straordinari che da diversi anni consentono in regata di attraversare l'Oceano Atlantico. La puntata di oggi giovedì 2 maggio della Rubrica "L'Uomo e il Mare" , curata e condotta come di consueto da Giulio Guazzini e montata da Roberto Toti, in onda alle 17.55 su RaiSport +HD, sarà dedicata al mondo dei Mini 6.50. Intervista esclusiva con Ernesto Moresino, navigatore e organizzazione grande esperto della specialità. In fine la cronaca del Campionato Italiano AICS, Associazione Italiana Cultura e Sport Divisione Vela disputato nelle acque di Ostia, occasione puntuale per conoscere il mondo delle associazioni sportive e degli enti di promozione.