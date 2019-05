Corini, parlerò con Cellino per restare

MILANO, 02 MAG - ''Parlerò presto con il presidente Cellino, sono sicuro troveremo la giusta soluzione per continuare assieme''. L'allenatore del Brescia, Eugenio Corini, ammette, ai microfoni di Sky Sport, il desiderio di restare alla guida delle Rondinelle dopo aver conquistato la promozione in Serie A e spera di trattenere Sandro Tonali - gioiellino conteso da tutte le big italiane - e Alfredo Donnarumma, capocannoniere della B con 25 reti: ''Possono essere due giocatori importanti anche in Serie A''. Per Corini, nato proprio a pochi chilometri da Brescia e uscito dal vivaio delle Rondinelle, la promozione in A ''è un'impresa'': ''Aver risvegliato il senso di appartenenza e reso una città orgogliosa di noi è stato fondamentale, è il connubio che fa la differenza. Quando abbiamo capito chi volevamo essere, abbiamo fatto un sprint importante e aver mantenuto poi questa continuità di risultati è da grande squadra e il Brescia ha dimostrato di esserlo''.