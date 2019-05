Euro 2020: Workshop Uefa a Londra

ROMA, 2 MAG - Appuntamento a Wembley per Uefa Euro 2020: oggi e domani a Londra si svolge un workshop sulla comunicazione per l'Europeo itinerante del prossimo anno che si aprirà a Roma con la gara inaugurale allo Stadio Olimpico il 12 giugno. All'incontro, promosso da Uefa, prendono parte i rappresentanti delle 12 città ospitanti: Roma, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Monaco, San Pietroburgo, Glasgow, Dublino, Londra, Amsterdam e Copenaghen. Per Roma sono presenti il responsabile dell'ufficio stampa della FIGC Paolo Corbi e per il Comitato organizzatore locale Emanuele Sica. Nel corso della due giorni, sono previsti una serie di approfondimenti sui temi della comunicazione per Euro 2020; innanzitutto la sintesi sui progetti avviati e gli eventi svolti: il sorteggio di Dublino del dicembre scorso, gli eventi 500 days to go del 29 gennaio, il lancio della mascotte Skillzy e l'annuncio di Bucarest quale sede del sorteggio della Fase Finale a marzo.