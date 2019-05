Basket: Pozzecco,Sassari ora lo scudetto

ROMA, 2 MAG - "Ho chiesto al presidente se potessi strapparmi la camicia e lui mi ha detto, 'devi'. Devo ringraziare la Dinamo e tutta la Sardegna che ci ha spinto, e i giocatori che vanno in campo: sono un uomo fortunato perché ho in mano un timone e tutti remano dalla stessa parte. Ho una felicità che non potete nemmeno immaginare". Gianmarco Pozzecco, che ha appena conquistato la Fiba Europe Cup con il Banco di Sardegna Sassari, esprime la propria gioia e rilancia le ambizioni della squadra sarda. "Questa società è vincente, ha vinto uno scudetto e delle coppe in Italia ma questo trofeo ci dà una dimensione diversa - dice ancora il 'Poz' -: la coppa europea è qualcosa di fantastico, ma al di là della vittoria quello che ha costruito la società è qualcosa di meraviglioso. E' giusto che si festeggi perché abbiamo raggiunto qualcosa di storico. Non so neanche se entreremo nei play off ma il nostro obiettivo oggi è vincere lo scudetto, e anche il presidente ha detto 'proviamo a farlo'".