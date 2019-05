Lippi, "Cina? Ne ho parlato con Pechino"

VIAREGGIO (LUCCA), 2 MAG - "Ho avuto un incontro con il governo cinese la settimana scorsa e se ci saranno notizie in tal senso sarà lo stesso governo cinese a renderlo noto. Io ho solo accettato l'invito per l'amicizia che ormai mi lega con la Cina per i miei incarichi, sia con il Guangzhou Evergrande sia con la Nazionale cinese". Lo ha detto Marcello Lippi intervenuto stamani a Viareggio alla presentazione del 'Marco Polo Sport Center', di cui fa parte la famiglia Lippi con altri imprenditori viareggini, quando gli è stato chiesto di un suo possibile ritorno alla guida della Nazionale cinese.