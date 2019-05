Golf: vittoria Woods Masters 'Un atterraggio sulla luna'

ROMA, 02 MAG - "La vittoria al Masters Tournament di Tiger Woods, in termini d'impatto sul golf, è paragonabile a un atterraggio sulla luna". Per Seth Waugh, CEO della PGA of America, l'ex californiano è tornato ad essere davvero indispensabile per l'intero movimento del green. "Dopo il successo di Augusta - ha sottolineato ancora Waugh - l'impatto è stato straordinario anche in termine di vendita dei biglietti. Ora sappiamo che i fan saranno ancora di più e per questo sport è davvero una notizia straordinaria".