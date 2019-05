Pari Palermo, Lecce spreca match point

ROMA, 1 MAG - Il Palermo non va oltre il 2-2 in cas acon lo Spezia e il Lecce spreca il primo match point per la promozione in A perdendo 2-1 in casa del Padova. Colpo del Livorno al Bentegodi, un 3-2 che inguaia il Verona. E il senso della giornata di serie B. A Carpi, la Cremonese vince 2-1, e' pari 1-1 tra Cosenza e Venezia. Il Crotone batte 1-0 il Benevento, che sperava nella promozione diretta, grazie e allunga in zona salvezza. A Foggia pesante sconfitta per la Salernitana, un 3-1 che avvicina i campani alla zona play out anche in forza della piccola impresa Livorno a Verona. Quanto alla zona promozione, nell'anticipo della giornata il Palermo aveva pareggiato con lo Spezia: vantaggio degli ospiti con Maggiore, la squadra allenata da Delio Rossi reagisce prima con Jajalo, poi con Moreo e passa avanti. Il 2-2 definitivo lo sigla ancora Maggiore, in finire di primo tempo.