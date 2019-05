Mancini,Balotelli deve fare molto di più

ROMA, 1 MAG - Mario Balotelli "deve dare molto di più", e "deve esultare quando fa gol, come quando era ragazzino": Roberto Mancini, in un'intervista a Dazn, indica al suo ex giocatore la strada per ritrovare la nazionale. "Mario - ha detto il ct dell'Italia - è un giocatore di grande talento. In questo momento, avendo 29 anni, è nel pieno della maturità di un calciatore. È ancora tutto nei suoi piedi e nella sua testa. Avendolo fatto debuttare da bambino, lui sa la stima che ho per lui come calciatore e come ragazzo, però poi in un momento così bisogna fare molto di più"