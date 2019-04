Ten Hag, mio Ajax davvero impressionante

ROMA, 30 APR - "E' stata una grande performance della mia squadra, soprattutto nei primi 20 minuti, in cui sono rimasto davvero impressionato. Abbiamo segnato un gol importante, fuori casa. Nella ripresa il Tottenham era più in partita, ma noi abbiamo lottato come loro. Questo è soltanto il primo tempo". L'allenatore dell'Ajax Erik Ten Hag sottolinea i meriti dei suoi dopo la vittoria sul campo del Tottenham. "Qual è la cosa più bella? Il risultato, che è tutto - dice ancora Ten Hag -. Abbiamo vinto contro di loro e questo è fantastico. Abbiamo superato un altro limite, fatto un altro passo in avanti. Siamo stati bravi dopo l'ottimo inizio a difenderci bene". Su De Ligt che ad appena 19 anni è il leader della squadra, il suo allenatore dice che "è incredibile davvero. E' uno dei leader della squadra, quando lo vedi ti dà fiducia, tutta la squadra ha fiducia. Per come difende, per come contrasta gli avversari". "Alla squadra ho fatto i complimenti - conclude -, ma ho ricordato che era finito solo il primo tempo".