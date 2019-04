Klopp, anche Liverpool vuole la finale

ROMA, 30 APR - "Il Barcellona non è solo Messi, ha grande qualità. Sono già campioni. A inizio stagione Messi ha detto che voleva riportare qui la coppa e questa è una dichiarazione pericolosa per noi, ma anche noi vogliamo la finale": così l'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, alla vigilia della semifinale d'andata di Champions league. "Un pareggio non sarebbe un brutto risultato - dice - In molti sono venuti a Barcellona con un piano in testa e poi sono stati mandati al tappeto. Non potrei essere più elettrizzato all'idea di sfidare il Barcellona. Spero di contagiare i giocatori con il mio entusiasmo". "Fra tutti i giocatori che ho visto, Messi è il numero uno - aggiunge Klopp -, e io ho allenato parecchi buoni giocatori. Mio padre ha sempre detto che il migliore era Pelé, ma ero troppo giovane per vederlo dal vivo". L'unico dubbio di Klopp sulla formazione da schierare domani riguarda Firmino, recuperato in extremis: "Se sarà al 100% giocherà. Si è allenato bene con la squadra, domani prenderemo una decisione".