Universiadi: Manuela Di Centa nel team

NAPOLI, 30 APR - "A 25 anni dalle medaglie di Lillehammer ho accolto con entusiasmo l'invito del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a far parte della grande squadra dell'Universiade Napoli 2019". È il commento di Manuela Di Centa che rivestirà il ruolo di coordinamento dei rapporti sportivi istituzionali tra la Regione Campania, il Cusi, la Fisu, il Coni e le Delegazioni partecipanti. "Convinta dell'importanza dello sport e dello studio per i giovani, mi impegnerò a promuovere questi valori e comunicarli ben oltre i singoli momenti sportivi della manifestazione", aggiunge. Vincitrice di 7 medaglie olimpiche, 7 mondiali, 22 titoli italiani assoluti, 2 coppe del mondo, Manuela Di Centa è stata anche la prima donna italiana a raggiungere la vetta dell'Everest nel 2003. In veste di dirigente sportivo fa parte dal 1999 del Consiglio e della Giunta esecutiva del Coni. È stata la prima atleta a far parte del Comitato Olimpico internazionale.