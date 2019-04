Golf:PGA Championship,Molinari con Woods

ROMA, 30 APR - Francesco Molinari giocherà i primi due round del PGA Championship, secondo major 2019, al fianco di Tiger Woods e Brooks Koepka. L'annuncio è arrivato da Kerry Haigh, PGA of America Chief Championships Officer. Come da tradizione, a Bethpage (16-19 maggio), vicino New York, gli ultimi tre vincitori di tornei del Grande Slam inizieranno l'uno al fianco dell'altro. Sarà sfida show negli Stati Uniti con "Chicco" Molinari che, dopo la delusione Masters, si ritroverà a duellare con "Big Cat".