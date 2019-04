Budget Los Angeles sale a 6,88 mld dlr

ROMA, 30 APR - Gli organizzatori dei Giochi di Los Angeles 2028 hanno rivisto al rialzo le stime del budget a quasi 7 miliardi di dollari. Il costo dei Giochi è ora di 6,88 miliardi di dollari, in aumento di 1,36 miliardi rispetto alle previsioni iniziali, principalmente a causa delle misure contabili volte a rispecchiare l'inflazione sul lungo periodo. Le cifre sono state fornite oggi dal comitato organizzatore e sono essenzialmente in linea con la stesura contabile originaria, fatta salva, come detto, la parte relativa ai costi delle infrastrutture (da 1,19 miliardi di dollari a 1,46 miliardi) e al fondo di contingenza garantito dalla città e dallo stato (da 487 milioni a 615 milioni). Inizialmente, Los Angeles aveva previsto un budget 5,3 miliardi per ospitare i Giochi 2024 (poi assegnati a Parigi).