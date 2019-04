Atalanta, 'Gewiss Stadium' la nuova casa

BERGAMO, 30 APR - Lo stadio di Bergamo, di proprietà dell'Atalanta (vincitrice del bando comunale il 10 agosto di due anni fa) e interessato alla prima (Curva Nord) delle tre tranches di restyling da oggi fino al 22 settembre, si chiamerà Gewiss Stadium. Lo ha annunciato tramite il proprio sito web ufficiale la società bergamasca, specificando che la partnership con la multinazionale dell'elettrotecnica con sede a Cenate Sotto (Bergamo) prenderà il via nella stagione 2019-2020 proseguendo per le successive cinque. "Siamo onorati di aver fatto il nostro ingresso sul palcoscenico più importante dello sport italiano al fianco di Atalanta", ha detto Luca Bosatelli, Vice Presidente e CEO di Gewiss. Soddisfatto dell'intesa Luca Percassi, a.d. nerazzurro: "Un'altra eccellenza del territorio bergamasco unisce il suo nome a quello dell'Atalanta. Gewiss affiancherà la nostra Società in un progetto che sta a cuore a tutti i nostri tifosi quale è la riqualificazione dello stadio".