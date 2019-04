Balata: "Caos Palermo? Dolore per tutti"

MILANO, 29 APR - "Ho appreso stamattina del deferimento del Palermo, non ho avuto tempo di approfondire. Certamente, però, c'è dolore per una città, un popolo, un territorio e una tifoseria così importanti". Lo ha detto il presidente della Lega di B, Mauro Balata, commentando il deferimento del Palermo da parte della Procura Figc per "irregolarità gestionali". "Le tempistiche della decisione del Tribunale federale non le decide la nostra Lega, vedremo da domani quando approfondiremo il tema - ha proseguito Balata -. Credo che una città così bella, una tifoseria così importante e un asset tra i principali del calcio italiano debbano aspirare ad avere le migliori proprietà e i migliori uomini per continuare a esprimersi al meglio", ha concluso il presidente della Lega di B.