De Ligt: Non mi venderanno come De Jong

ROMA, 29 APR - Matthijs De Ligt, partecipando a un dibattuto con i tifosi su Instagram, ha scritto di essere convinto che non sarà venduto "per una cifra superiore a quella di De Jong (passato al Barcellona dall'Ajax in cambio di 75 milioni, ndr)", perché "i centrocampisti tendono a essere più costosi dei difensori, ma non ho idea di cosa succederà. Dipende dall'Ajax. Frenkie è andato via per un buon prezzo, quindi vedremo". De Ligt ha inoltre ammesso di non "avere ancora preso alcuna decisione", sul proprio futuro a breve termine e che "si concentrerà solo sulla fine della stagione con l'Ajax". Del giovane difensore della squadra di Amsterdam si vocifera da mesi di un passaggio al Barcellona, dove raggiungerebbe l'attuale compagno De Jong.