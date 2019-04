Basket: Assemblea Lega esclude Torino

BOLOGNA, 29 APR - L'Assemblea della Lega Basket di Serie A, "ha deliberato la esclusione dalla LBA del club Auxilium Pallacanestro Torino. La decisione è stata adottata per condotta incompatibile con la permanenza nella Lega alla luce dell'ingresso nella nuova compagine societaria proprietaria del club torinese di Dimitry Gerasimenko, già proprietario della Pallacanestro Cantù sino al febbraio 2019". E' quanto afferma la stessa Lega Basket, in una nota. "Nell'assumere la loro decisione, i club hanno valutato la rilevanza, ai fini associativi, del fatto secondo cui un soggetto non può subentrare nella compagine sociale di un club senza tenere conto della situazione di indebitamento dallo stesso causata, nella stessa stagione sportiva, nei confronti di un'altra associata". "La delibera - viene evidenziato - sarà inviata alla Fip per i relativi provvedimenti in merito alla partecipazione del club al campionato di Serie A".