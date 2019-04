De Jong: Titolare al Barca? Non credo

ROMA, 29 APR - "Non mi aspetto di essere subito titolare nel Barcellona. Non vedo l'ora di lavorare duramente, sperando di ottenere un posto nella formazione titolare". Frankie De Jong, come riporta il Mundo Deportivo, ha parlato del proprio futuro in Catalogna. Il playmaker dell'Ajax, che ha giustiziato la Juventus nei quarti di Champions, racconta che la fidanzata "viaggia spesso a Barcellona per cercare una casa. Abbiamo un'idea, ma non c'è nulla di concreto al momento". Il centrocampista olandese, per il quale il club catalano pagherà 75 milioni al club di Amsterdam, è stato cauto nelle dichiarazioni. "Sto già imparando lo spagnolo, seguendo lezioni - ha detto -. Il catalano è simile, ma al momento voglio imparare lo spagnolo. L'Ajax mi mancherà, ho vissuto intensamente ogni momento trascorso con i 'Lancieri'. Questo club è meraviglioso, ha una grande visione del calcio e dei giovani. Sono molto triste di partire, ma sono anche felice di giocare con la maglia del Barcellona".