Milan: per Conti trauma alla spalla

MILANO, 29 APR - Ai guai del Milan si aggiunge anche l'infortunio di Andrea Conti, un trauma alla spalla sinistra rimediato ieri sera in uno scontro di gioco durante la partita persa contro il Torino. Come spiega il club in un comunicato, "l'esame radiografico, a cui è stato sottoposto nella giornata odierna il calciatore, ha escluso fratture e confermato la diagnosi di distorsione Acromion-Clavicolare di primo grado. Conti - conclude la nota - verrà valutato nelle prossime ore". Non sono quindi ancora chiari i tempi di recupero per il terzino, che a febbraio ha giocato la sua prima partita da titolare dopo 18 mesi tormentati da due interventi al ginocchio sinistro.