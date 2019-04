Mancini: Allegri-Adani? Vincono migliori

FIRENZE, 29 APR - ''Alla fine vince sempre la squadra migliore, perché ha fatto meglio o perché ha giocatori migliori. Non ho mai visto prevalere una squadra mediocre o peggiore di altre, alla lunga vince la più forte''. Così Roberto Mancini è intervenuto sulla querelle Allegri-Adani. ''Il problema è che a fine partita un allenatore può essere stanco o aver fatto tante interviste - ha continuato il ct azzurro - Può esserci un confronto, si è parlato di calcio e mi pare abbiano divagato, ci sta dopo una gara. Ma non è niente di grave. Io posso parlare per me, credo che se uno esprime una opinione debba essere accettata, ognuno di noi pensa in modo differente''. Quindi una riflessione: ''In Italia siamo cresciuti con la mentalità che il risultato è la cosa più importante, alla fine è vero che si gioca per vincere e non partecipare e questa mentalità ci ha portato a conquistare quattro Mondiali''.