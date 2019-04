Atp Finals:Valente, evento grande valore

TORINO, 29 APR - "Spazziamo via il pregiudizio secondo cui una parte del Governo non vuole i grandi eventi. Quando ce ne sono in grado di portare benefici al territorio lì portiamo avanti". Lo ha affermato il sottosegretario Simone Valente, esponente del Movimento 5 Stelle, alla presentazione delle Atp Finals, in programma a Torino dal 2021 al 2025. "Questa manifestazione - ha detto Valente - ha un grande valore economico, culturale e sociale. L'obiettivo sarà anche quello di contribuire allo sviluppo del mondo dello sport, spendendo in modo oculato le risorse a disposizione".