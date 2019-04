Atp finals:Kermode, travolti da passione

TORINO, 29 APR - "Abbiamo scelto Torino per un motivo molto semplice: la passione che ha dimostrato. Lo crediamo davvero, quando abbiamo cominciato a lavorare alla scelta siamo stati travolti dalla passione delle persone coinvolte nel tennis in Italia. Torino ha reinventato se stessa, ha energia, e condivide la nostra visione. Da questa nuova casa ha inizio una nuova era del tennis". Così il presidente dell'Atp, Chris Kermode. "Questo evento - ha detto - è il superbowl del tennis, il più grande evento del tennis del pianeta. Portarlo qui è stata per noi una importante decisione. Quando scegliendo Londra nessuno pensò che il tennis al coperto avrebbe funzionato, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Siamo molto felici di avere trovato il luogo giusto a Torino".