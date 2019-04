A Rahm e Palmer lo Zurich Classic

ROMA, 29 APR - Jon Rahm e Ryan Palmer conquistano lo Zurich Classic, torneo a coppie del PGA Tour. A New Orleans vittoria super per spagnolo e americano, che con 262 (-26) hanno superato la concorrenza del duo composto da Tommy Fleetwood e Sergio Garcia, secondi con 265 (-23). "E' un successo speciale - la gioia di Palmer - che dedico alla mia famiglia e al mio compagno di avventura: Rahm è un giocatore fortissimo, che in carriera vincerà molti tornei. Sono onorato di aver scritto una pagina della storia del golf al suo fianco". E' la fine di un incubo per Palmer, alla quarta vittoria sul massimo circuito americano, la prima dal 2010. Con lo statunitense commosso davanti alla moglie Jennifer che, nel 2017, ha affrontato la sfida più difficile: quella con il cancro al seno. Un male che rappresenta però ora solo un brutto ricordo. Sul percorso del TPC Louisiana terzo posto per Bryan Gay/Rory Sabbatini e Kyoung-Hoon Lee/Matt Every (267, -21). In un evento divertente che ha visto però molti big mondiali a riposo. (ANSA).