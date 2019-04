Atp finals: Giorgetti, valorizziamole

TORINO, 29 APR - "È stato un percorso molto complicato, difficile, che ha richiesto larga condivisione non solo all'interno governo. Quando lo Stato ci mette consistente dote finanziarla è giusto che l'intervento sia condiviso. C'è stata la collaborazione di tanti che hanno lavorato alla faticosa costruzione del credito finanziario". Così, alla presentazione delle Atp finals di tennis, oggi, a Torino, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. "La sfida - ha aggiunto - è valorizzare questo evento, gli italiani dovranno metterci qualcosa in più. Non solo evento sportivo, per il territorio, ma anche per fare praticare di più questa disciplina". Nel corso della presentazione Giorgetti ha scherzato sulle "doti di stalkeraggio della sindaca Appendino. La sua testardaggine, unita a quella sarda di Binaghi (presidente della Federtennis, ndr), ha permesso di superare tanti ostacoli".