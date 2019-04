Golf, LA Open, successo per Minjee Le

ROMA, 29 APR - Quinto titolo in carriera sul LPGA Tour per Minjee Lee che conquista l'HUGEL-AIR PREMIA LA Open. "Sono davvero felice - la gioia dell'australiana -, ho giocato bene e ora voglio godermi questo momento". A Los Angeles, in California, la ventiduenne di Perth con 270 (-14) ha impartito una dura lezione alle avversarie. Con la sudcoreana Sei Young Kim, seconda con 274 (-10), staccata di quattro colpi. Terzo posto per le americane Annie Park e Morgan Pressel (275, -9).