Golf, Thompson insultata,lascia i social

ROMA, 29 APR - Insulti e polemiche, Lexi Thompson dice addio ai social network. "Mi prenderò una pausa - l'annuncio dell'americana -. Non è stato bello leggere commenti offensivi e di dubbio gusto. Ora mi concentrerò più su me stessa, magari con un po' più di privacy". Con oltre 400.000 follower su Instagram, la ventiquattrenne di Coral Springs (Florida) ha, ormai dal 2016, un rapporto complicato con i social network. Gli insulti ricevuti per la partita a golf, durante le feste di Pasqua, col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, avrebbero convinto la Thompson ad allontanarsi definitivamente dalla rete.