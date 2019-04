Nba: plaoff, Boston vince a Milwaukee

(ANSA-AP) - MILWAUKEE (USA), 28 APR - Parte con il botto la serie del secondo turno dei playoff Nba tra Milwaukee Bucks e Boston Celtics. La squadra col miglior record di 'regular season' della Nba spreca infatti il primo vantaggio del fattore campo e si fa battere 112-90. Sugli scudi per i Celtics Kyrie Irving e Al Horford, in doppia doppia rispettivamente con 26 punti e 11 assist e con 20 punti e 11 rimbalzi. Vanno in doppia cifra anche Jaylen Brown, con 19 punti, e partendo dalla panchina Gordon Hayward che ne segna 13. Nei Bucks delude, per una volta, Giannis Antetokoumpo, che segna 22 punti ma con 7/21 nel tiro. Martedì si replica con gara- due, sempre a Milwaukee.