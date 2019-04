Allegri conferma, resto alla Juventus

ROMA, 28 APR - "Se resto? L'abbiamo già detto. Rimango alla Juventus! Ho ancora un anno di contratto, poi col presidente ci incontreremo". Così l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa" su Raiuno. Rispondendo ai complimenti, Allegri, ridendo sottolinea: "Con cinque giornate di anticipo? Sì, siamo andati in vacanza un po' prima. Era meglio se non ci andavamo, perché la Champions ci è rimasta un po' di traverso. Però lo sport è bello anche perché si devono celebrare le vittorie e accettare le sconfitte perché non si può sempre vincere". "La Champions è una competizione così, è difficile - sottolinea Allegri - Ci sono squadre che a vincere hanno impiegato tanti anni. Qualcuno dirà che la Juve non vince la Coppa da 23 anni ed è vero, però negli ultimi 5 anni il livello europeo della squadra si è alzato notevolmente".