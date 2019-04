F1, Bottas "a Baku gara senza errori'

ROMA, 28 APR - "E' stata una gara difficile, perchè Lewis mi ha messo continuamente pressione. Non ho fatto errori e ho tenuto la situazione sotto controllo ma sono davvero contento di aver visto la bandiera a scacchi di questa gara". Lo ha detto il vincitore del Gp dell'Azerbaigian, Valtteri Bottas, che ha elogiato poi il team: "E' incredibile il livello delle nostre prestazioni. Sono molto contento per tutti, stiamo andando molto bene". Sportivamente, Lewis Hamilton ha fatto i complimenti al compagno di squadra: "Una gara fantastica senza alcun errore, ha meritato pienamente la vittoria e la pole - ha affermato il britannico -. E' poi un risultato per il team, il miglior avvio di stagione che abbiamo mai avuto, grazie al lavoro di squadra".