Gp Baku: Vettel, dobbiamo accontentarci

ROMA, 28 APR - "E' stata molto dura all'inizio, non avevo feeling con la gomma morbida, non ero mai in fiducia. Poi con la media è andata meglio, abbiano tenuto il passo delle Mercedes e messo anche su di loro un po' di pressione. Comunque c'è moltissimo da fare. Non è assolutamente la situazione che avremmo voluto a questo punto, ma per ora dobbiamo accontentarci". Così Sebastian Vettel dopo il terzo posto a Baku. Ora la Ferrari guarda alla prossima gara a Barcellona, ma Vettel è prudente. "Non penso che andremo lì da favoriti ma comunque porteremo un paio di aggiornamenti. Soprattutto - ha affermato il tedesco - speriamo di avere un fine settimana lineare, cosa che finora non abbiamo ancora avuto. Così potremo dare una svolta alla stagione".