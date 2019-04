Udinese: Tudor, a Bergamo sarà battaglia

UDINE, 28 APR - "Domani a Bergamo ci aspetta una battaglia contro una squadra di grande qualità che gioca per la Champions. Noi vogliamo fare una bella figura, una bella prestazione, consapevoli delle nostre qualità, confrontandoci con una delle squadre più forti del campionato". Il tecnico dell'Udinese Igor Tudor presenta così, nella consueta conferenza stampa della vigilia, il posticipo di domani contro l'Atalanta. "Spero che possa aver pagato qualcosa in termini di energie mentali dopo la gara di coppa", commenta ancora Tudor guardando in casa avversaria, consapevole allo stesso tempo che "vincere, fare cose buone", come conquistare un biglietto per la finale di Coppa Italia, "può darti anche energia". "Dobbiamo guardare a noi stessi. E' su questo che possiamo lavorare. I giocatori stanno bene, abbiamo lavorato bene questa settimana. Finalmente una settimana lunga. Ho visto la squadra bene", conclude.