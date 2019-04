Golf, l'esultanza di Romano

ROMA, 28 APR - Metti una volta al fianco di uno dei tuoi idoli di sempre: Rory McIlroy. Tra selfie, giochi di magia e consigli su come migliorarsi. Giornata speciale per Andrea Romano, giovane talento azzurro che, dopo aver chiuso il Junior Invitational di golf all'ottavo posto, nel South Carolina (Stati Uniti) ha coronato uno dei suoi grandi sogni: quello di conoscere l'ex numero uno al mondo del green. "Wow - la gioia del capitolino su Instagram - che fantastica giornata passata con Rory. Grazie per tutti i tuoi consigli e per essere stato così gentile. Sono stato davvero fortunato ad aver avuto l'opportunità d'imparare tante cose da un campione come te. Così com'è stato fantastico poterti coinvolgere in un trucco magico con le carte. Spero tu possa ricordarti di me". Risate, foto di rito, battute. Con McIlroy che non ha negato autografi e giocate a tutti i partecipanti di una rassegna vinta da un suo connazionale: il nordirlandese Tom McKibbin.