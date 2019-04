E. Molinari 'gare di golf durano troppo'

ROMA, 28 APR - "E' ora che il golf professionistico faccia qualcosa di serio per combattere il gioco lento". Edoardo Molinari, su twitter, dà il via a uno sfogo amaro sui ritmi per nulla frenetici dei tornei di golf. "5 ore e 30 minuti -l'attacco di Molinari- per giocare 18 buche su un campo senza troppe difficoltà è un tempo davvero troppo lungo ed esagerato". Impegnato in Marocco nel Trophèe Hassan II, rassegna dell'Eurotour che ha già vinto nel 2017, il piemontese ha pubblicato una lista di quasi 150 giocatori richiamati. Di questi, solo tre hanno ricevuto una multa di 3.000 dollari: Otaegui, Van Rooyen e Oosthuizen. Nella prima graduatoria spiccano anche i nomi di big mondiali come Woods, Reed e DeChambeau, e pure il fratello Francesco, "richiamato" però solo una volta. Graeme McDowell, impegnato nello Zurich Classic ha replicato: "Molinari è un bravo ragazzo, ma è un pò frustrato dalla situazione. Non credo che 20 minuti in più o in meno, possono cambiare le cose".