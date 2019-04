Golf, volata finale allo Zurich Classic

ROMA, 28 APR - I big salgono in cattedra nello Zurich Classic di golf. A New Orleans, nel torneo a coppie del PGA Tour, il duo composto da Jon Rahm/Ryan Palmer sale al comando della classifica per una leadership condivisa con Scott Stallings/Trey Mullinax (193, -23). Sul percorso del TPC Louisiana, dopo i ritardi dei primi due round, caratterizzati dal maltempo, la situazione è tornata alla normalità. Con i giocatori che hanno completato regolarmente la terza manche. E ora la volata finale. Con i sudafricani Branden Grace/Justin Harding che, in terza posizione (194, -22), sognano il colpo grosso. Chance di successo pure per Tommy Fleetwood/Sergio Garcia. Tra i favoriti della vigilia, il britannico e lo spagnolo sono saliti al sesto posto (197, -19) a quattro colpi dai leader. Più difficile la situazione per i fratelli Koepka, Brooks e Chase, dodicesimi (198, -18).