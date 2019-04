Junior Invitational, titolo a McKibbin

ROMA, 27 APR - Tom McKibbin con 210 (-6) colpi vince in volata la nona edizione dello Junior Invitational Sage Valley di golf. Nel South Carolina (Stati Uniti) Andrea Romano, unico azzurro in gara, chiude la rassegna all'ottavo posto (216, par), conquistando la Top 10. In un torneo che ha visto in campo i migliori cinquantaquattro golfisti al mondo della categoria. Qualche rammarico per il capitolino, protagonista di un altro parziale chiuso in 74 (+2), caratterizzato da tre birdie e cinque bogey. Successo show per il nordirlandese McKibbin, che supera al fotofinish Maxwell Moldovan, secondo con 211 (-5), e conquista la giacca d'oro simbolo del torneo. Terzo posto per Ricky Castillo (212, -4).