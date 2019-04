Dortmund ko, assist-titolo per il Bayern

ROMA, 27 APR - Inattesa sconfitta per il Borussia Dortmund in casa contro il pericolante Schalke 04 che rischia di mettere la parola fine alle speranze dei gialloneri di strappare il titolo di Bundesliga al Bayern Monaco. La squadra allenata dallo svizzero Lucien Favre ha perso 4-2 dopo essere andata in vantaggio per prima con Goetze, subendo le reti di Caligiuri e Sane nel primo tempo e ancora di Caligiuri nella ripresa. Witsel nel finale ha accorciato le distanze ma un Borussia ridotto in nove dalle espulsioni di Reus e Wolf intorno all'ora di gioco non ha potuto altro che subire la quarta rete, segnata da Embolo. Domani il Bayern sarà ospite a Norimberga e in caso di vittoria si porterà a +4 in classifica con sole tre giornate ancora da giocare. Sugli altri campi, il Lipsia batte 2-1 il Friburgo e rafforza il suo terzo posto, mentre il Francoforte, quarto, pareggia 0-0 con l'Hertha Berlino e rischia di essere raggiunto dal Borussia Moenchengladbach, atteso dallo Stoccarda.