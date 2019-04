Atp Budapest: Berrettini in finale

ROMA, 27 APR - Seconda finale Atp in carriera per Matteo Berrettini nell'"Hungarian Open", in corso sulla terra rossa di Budapest. Il 23enne romano, numero 55 del ranking mondiale, si è sbarazzato con un netto 6-4 6-2, in un'ora e 19 minuti, del serbo Laslo Djere, numero 33 Atp e quinto favorito del tabellone. Grazie a questo risultato l'azzurro è già certo di ritoccare il proprio best ranking, avvicinandosi ai top-40. In finale l'azzurro troverà dall'altra parte della rete il serbo Filip Krajinovic, numero 105 Atp, proveniente dalle qualificazioni, che ha sconfitto per 6-2 6-2 il francese Pierre-Hugues Herbert, numero 49 del ranking mondiale.