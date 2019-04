Mazzarri,Milan farà gara vita,noi di più

TORINO, 27 APR - "Mi fido poco del Milan, una squadra molto forte che domani farà la partita della vita. Noi dovremo farla più di loro, per la nostra crescita e per la nostra gente". Walter Mazzarri non crede nella crisi dei rossoneri. "Sono sicuro che tutti i giocatori sono con Gattuso e che domani daranno il massimo. Non c'è da aspettarsi nessun vantaggio, anzi", afferma il tecnico del Torino alla vigilia di una partita che può valere l'Europa.