Gp Baku: Leclerc, buttato tutto nel c...

ROMA, 27 APR - "Sono stato stupido, lo penso davvero. Il team merita molto di più e anche i tifosi della Ferrari. C'era grande speranza per questo fine settimana e io ho buttato tutto nel cestino. Domani perso tornare più forte ma oggi non sono stato all'altezza e sono molto arrabbiato con me stesso. La pole potevamo farla, è tutta colpa mia". Così Charles Leclerc fa autocritica ai microfoni di Sky Sport per l'errore di guida che lo ha estromesso dalle qualifiche del Gp dell'Azerbaigian, a Baku. "Non ho potuto fare nulla per evitare l'impatto, quando mi sono accorto dell'errore ero già dentro la curva - ha spiegato il monegasco della Ferrari -. Domani è un altro giorno, spingerò al massimo per farlo diventare positivo".