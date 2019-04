Ancelotti, Insigne non convocato

NAPOLI, 27 APR - "Lorenzo non ci sarà domani per un affaticamento muscolare. E con lui sarà assente anche Allan. Insigne si è allenato bene e conosce benissimo la sua strada per essere al top. Mi spiace che non possa essere in campo perché avrebbe già dimostrato domani tutta la sua voglia di far bene. E' solo dispiaciuto dei fischi, ma ha la forza e la qualità per guardare avanti, ma non c'è alcun caso". Così in conferenza stampa Carlo Ancelotti su Insigne che non è tra i convocati per la gara di domani a Frosinone.