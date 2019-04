F1, Baku, Leclerc domina ultime libere

ROMA, 27 APR - Dominio Ferrari nelle ultime prove libere in vista del gran premio di F1 che si correrĂ domenica sul circuito di Baku in Azerbaigian. Il giovane Jacques Leclerc ha surclassato tutti facendo il miglior tempo in 1:41.604, staccando di 198 millesimi il compagno di squadra Sebastian Vettel. Terzo tempo per l'olandese Max Verstappen su Red Bull a oltre a 1"2. Al quarto e quinto posto le due Mercedes di Valtteri Bottas e del campione del mondo in carica e leader della classifica iridata Lewis Hamilton, rispettivamente attardati di 1"460 e di 1"572. Dodicesimo tempo per Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo, staccato di 2".033. Nel pomeriggio in programma le qualifiche.