Golf, a Zurigo vince ancora il maltempo

ROMA, 27 APR - Altro giro, altra sospensione. Allo Zurich Classic vince ancora il maltempo, con il torneo a coppie del PGA Tour che prosegue a rilento. A New Orleans il duo tutto americano composto da Peter Malnati e Billy Hurley III, con 130 (-14), ha guadagnato il comando provvisorio della classifica. Che appare però davvero indecifrabile visto che ben quattro coppie sono distanti solamente un colpo (-13) dai leader. Tra queste quelle di altri due statunitensi, Kevin Kisner/Scott Brown, chiamati, così come Bryan Gay/Rory Sabbatini, ad ultimare quattordici buche (su diciotto) della seconda manche. In grande ritardo i big Tommy Fleetwood/Sergio Garcia (con dodici buche da completare) e Jason Day/Adam Scott (-7). Con l'arrivo del buio che ha fermato per la seconda volta la rassegna show del massimo circuito americano.