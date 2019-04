Ciclismo: Pozzovivo operato,ora il Giro

CROTONE, 26 APR - Domenico Pozzovivo, il ciclista lucano della Bahrein Merida che era caduto mercoledì scorso durante la Freccia Vallone, é stato operato a Crotone nella "Calabrodental", la clinica odontoiatrica specializzata in interventi maxillofacciali. L'operazione é durata meno di un'ora ed é stata effettuata, in anestesia locale, dal dott. Massimiliano Amantea, che ha ridotto la frattura nasale ed effettuato la ricostruzione dentaria. Pozzovivo, che a causa delle conseguenze della caduta ha dovuto saltare il 'Tour of the Alps', tornerà a breve a fianco del suo capitano, Vincenzo Nibali, per proseguire la preparazione in vista del Giro d'Italia.