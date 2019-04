Ciclismo: Sivakov vince 'Tour of Alps'

ROMA, 26 APR - Il bergamasco Fausto Masnada, portacolori della Androni Giocattoli-Sidermec, ha vinto la 5/a e ultima tappa del 'Tour of the Alps', Caldaro-Bolzano di 147.8 km. Al secondo posto, staccato di 7 secondi, si è piazzato il colombiano Carlos Quintero, terzo a 1'31" il bolognese della Selle Italia Simone Velasco. Settimo Vincenzo Nibali a 2'14" dal vincitore di oggi. Lo stesso Nibali si è piazzato al terzo posto della classifica generale finale, in cui si è imposto il russo Pavel Sivakov (Team Sky) davanti al vincitore della tappa di ieri, il britannico Tao Geoghegan Hart, staccato di 27".