Lecce conferma Liverani fino al 2022

LECCE, 26 APR - "La società ha deciso di rinnovare la fiducia a mister Fabio Liverani per altri tre anni. Il suo contratto, in scadenza nel 2020, è stato rinnovato fino al 2022. Stesso discorso anche per lo staff tecnico". A poche ore dalla sfida promozione contro il Brescia, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, annuncia la notizia in una conferenza stampa convocata per l'occasione. "Riteniamo che questo allenatore e questo gruppo di lavoro - ha sottolineato - ci offra le più ampie garanzie possibili per il nostro futuro immediato". "Oggi - ha affermato Liverani - è per me un giorno importante. Sono felice di poter programmare qualcosa di importante in una società che, posso dire, é cresciuta con me: mi sento completamente dentro a questa realtà". "Poi, ovviamente - ha concluso - decisivo è stato l'atteggiamento di questa società, sempre equilibrato a prescindere dal risultato. Massima la sintonia anche con il direttore sportivo Meluso".